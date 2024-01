“Dopo anni di precarietà per i dipendenti del Teatro Lirico l’amministrazione Truzzu e il Sovrintendente Colabianchi hanno posto rimedio alla grave situazione ereditata, grazie ad un piano di assunzioni e stabilizzazioni, attese al Teatro Lirico da 15 anni”.



Lo dichiarano, in una nota, Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, e Corrado Maxia, vice presidente del Consiglio comunale di Cagliari.

“Il Pd, pur di fare campagna elettorale, invece di applaudire lo storico risultato polemizza, non avendo peraltro chiaro l’ottimo risultato ottenuto a favore dei lavoratori e delle loro famiglie”.

I due esponenti politici spiegano meglio la situazione. “La Fondazione del Teatro di Cagliari ha bandito tutti i posti vacanti destinati ai precari storici, 22 posti in concorso: sono risultati idonei e assunti 21 dipendenti ad eccezione di uno in quanto candidato non idoneo. La Fondazione ha altresì bandito ed espletato i 22 concorsi non riservati e sono risultati idonei e assunti 12 dipendenti. Gli ulteriori 10 posti ‘vacanti’ verranno nuovamente banditi nelle prossime settimane”.



