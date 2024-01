Dopo l’invito a Lega e Psd’Az, Paolo Truzzu lancia un appello ad Alessandra Zedda. Nel tentativo di unire definitivamente il fronte del centrodestra per le elezioni Regionali 2024.

Nel discorso fatto ad Olbia, questa mattina, in occasione del Congresso provinciale di Fratelli d’Italia Gallura, Paolo Truzzu si è rivolto anche ad Alessandra Zedda. Invitandola a mettere la sua competenza ed esperienza a disposizione della coalizione.

“Il tuo percorso politico, all’insegna della coerenza, parla chiaro. Perciò, anche nel rispetto della tua storia, il tuo posto è con noi. Una candidatura in solitudine si trasformerebbe in un indiretto favore all’ibrida coalizione rosso-gialla, che ha individuato la Sardegna come inconsapevole ‘cavia’ dell’esperimento campo largo”.

