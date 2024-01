È forte lo sgomento, la tristezza e il cordoglio a Carbonia per la morte di Andrea Biggio. L’incidente è avvenuto sulla via Aspromonte, una delle principali arterie di accesso della città.

“Siamo addolorati e piangiamo un’altra vittima di incidenti stradali. Ci ha lasciato un ragazzo di Carbonia, un figlio della nostra città, un lavoratore, apprezzato e stimato dalla comunità, che il 7 Marzo prossimo avrebbe compiuto 39 anni. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari. Si tratta dell’ennesima perdita cagionata da un sinistro stradale, che si aggiunge ai numerosi incidenti già avvenuti a carattere mortale, si pensi per esempio ai recenti decessi di nostri concittadini, avvenuti a seguito di incidenti sulla strada provinciale n. 2”.

La scomparsa riporta tristemente alla memoria un altro evento che ha scosso profondamente Carbonia. Ovvero il decesso della giovane 16enne Beatrice Arru nel luglio 2021 a seguito di un drammatico incidente in pieno centro.

“Una tragedia la cui ferita è ancora aperta ed impossibile da rimarginare. Così come sarà indelebile il ricordo della nostra comunità per due belle persone come Beatrice ed Andrea e per tutti coloro che hanno, purtroppo, mestamente perso la propria vita in simili circostanze”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.

