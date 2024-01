Il Cagliari conquista tre punti fondamentali nel primo turno del girone di ritorno di Serie A. Gli uomini di Ranieri piegano il Bologna per 2-1 grazie alla straordinaria prestazione di Andrea Petagna.

Il Cagliari ha saputo aspettare e leggere bene le evoluzioni della sfida. Colpendo al momento giusto con la punta rossoblù, finalmente decisiva dopo una serie di gare in cui era apparso in crescita. Ha letteralmente devastato Calafiori, che fin qui era apparso come uno dei migliori difensori del campionato.

La fisicità del Bulldozer però è stata troppo elevata. Ecco il gol del pari con una corsa. Ecco il tiro-cross che Calafiori mette in porta. Ecco una serie di azioni, di possesso palla, di aiuto alla squadra che si rivelano decisive.

Il resto ce la mette la compattezza di una squadra che blocca gli uomini di Motta. E i cambi di Ranieri: conservativi sì, ma con un occhio al risultato. Alla fine sono tre punti. E va bene così.

La Partita.

Le due squadre sono bloccate, si studiano all’inizio. Il Bologna palleggia meglio, il Cagliari prova a proporsi in profondità ma con poca convinzione. Ha convinzione invece Orsolini al 24′: salta di netto Augello e davanti a Scuffet non sbaglia, è 1-0. Paradossalmente andare in svantaggio sveglia i cagliaritani che si propongono meglio. Dossena vede lo spazio al 32′ e lancia Petagna: la punta si libera di Calafiori, supera Skorupski e infila l’1-1.

Orsolini apre la ripresa con un gran tiro, Scuffet c’è e respinge. La sfida si addormenta fino al 69′ quando il Cagliari passa, recupero di Wieteska, Petagna fa un tiro-cross sul quale Calafiori mette il piede e insacca nella sua porta. Ranieri decide che la gara va portata a casa e opera un po’ di cambi conservativi.

