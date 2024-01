La Torres e l’Olbia accomunate dal medesimo risultato: la sconfitta. Avvenuta in due modalità differenti, ma con risvolti ugualmente devastanti.

Clamoroso lo scivolone della Torres a Rimini. I rossoblù sono andati in vantaggio col solito Fischnaller, dunque hanno pagato un blackout di dieci minuti. Dieci minuti in cui i padroni di casa hanno giganteggiato, trovando tre reti di fila. Nonostante la volontà di recuperare lo svantaggio, i sassaresi si sono dovuti arrendere per 3-1.

Male come sempre l’Olbia, che non riesce a sganciarsi dal penultimo posto. I bianchi perdono per 1-0 la sfida salvezza casalinga con la Vis Pesaro, che ha colpito alla mezzora del primo tempo. I galluresi hanno tentato in più occasioni a ribaltare le sorti della sfida. Un po’ la sfortuna e un po’ i legni (pazzesca la traversa di Nanni) hanno portato alla sconfitta.

