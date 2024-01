Standing ovation alla Unipol Domus per il Cagliari di Claudio Ranieri: i tre punti colti col Bologna esaltano il pubblico rossoblù. Il tecnico cagliaritano si è mostrato raggiante ai microfoni di Dazn, lodando la prestazione dei suoi ragazzi.

I pregi e i difetti della squadra. “È stata una partita difficile. Il Bologna per 20 minuti ci ha messo in difficoltà. Il gol ci ha dato fiducia. Magari non abbiamo la qualità di squadre che lottano per l’Europa, ma dobbiamo mettere tutto. I primi venti minuti sono stati terribili. Noi dobbiamo giocare con determinazione, con forza, con velocità”.

Sulla corsa verso la salvezza. “L’ho detto dall’inizio: ci sarà da soffrire. Il campionato è lungo. C’è ancora tanto da giocare, da fare, da raggiungere. Abbiamo solo un punto in più dalla zona retrocessione. Voglio gente che si sacrifica. Ogni partita dobbiamo pensare che sia l’ultima. Le nostre partite sono queste: da lottare, da far gol e da non prenderli”.

Il supporto dei tifosi. “Ringrazio i tifosi per il sostegno. I cori? Anche tanti anni fa gridavano ci salveremo, risorgeremo”

