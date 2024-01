Nessuna tregua per gli uomini dei Vigili del fuoco di Olbia che questa notte hanno dovuto fronteggiare gli incendi di ben cinque auto.

Primo intervento intorno alle 23, in via del Melograno; ad andare a fuoco 2 autovetture subito spente grazie all’ausilio di una squadra e il supporto dell’autobotte.

Poi ancora verso la mezzanotte, in via Mosca, intervento per un’altra autovettura in fiamme parcheggiata sulla strada. Nemmeno il tempo di spegnere le fiamme che subito dopo in via Belgrado altre 2 autovetture parcheggiate una di fianco all’altra sono bruciate.

Sull’origine degli incendi sono in corso le indagini. Altamente probabile la matrice dolosa e la stessa mano su tutti gli episodi. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it