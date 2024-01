“In caso di ritrovata unità del centrodestra, naturalmente ci penserei. Se ci fosse unità della coalizione, un valore indiscutibile, sarei aperta all’ipotesi di rinunciare”. Lo ha detto al Corriere della Sera la candidata alla presidenza della Regione per la lista Anima di Sardegna, Alessandra Zedda.

L’ex vice presidente della Giunta Solinas ha appena depositato il simbolo e prosegue nella fuga solitaria dopo le tribolazioni nel centrodestra. Zedda però segue con interesse l’evolversi del tavolo regionale che ha incoronato Paolo Truzzu e, in caso di convergenza totale, si dice pronta al rientro in coalizione.

“Io sono convinta che in Sardegna si debba cambiare. Niente di personale, ma l’azione di governo di Solinas è stata troppo solitaria e lenta. Per questo ho lasciato la giunta oltre un anno fa. E per questo sono andata avanti con la mia candidatura a governatrice in questi mesi” ha detto ancora.

