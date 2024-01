Dopo un prolungato servizio di osservazione con i binocoli, i Carabinieri hanno arrestato a Pula per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 73enne pensionato. Allo scopo di integrare una magra pensione l’uomo si era evidentemente dedicato a tale illecita attività.

I militari lo hanno prima fermato per strada, poi si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno eseguito una perquisizione. A conclusione dell’attività hanno rinvenuto 7 bustine in cellophane termosaldato, contenenti cocaina per un peso complessivo di 2 grammi, 9 bustine in plastica contenenti hashish per un peso complessivo di 6,2 grammi, una busta contenente marijuana per un peso complessivo di 17,5 grammi.

Hanno rinvenuto infine un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi, nonché 5.360 euro circa in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Per l’anziano sono scattati i domiciliari.

