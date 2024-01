L’apice è stato toccato con un palpeggiamento sui glutei. Dopo una lunga serie di molestie sessuali andate avante per diverso tempo.

Vittima l’educatrice di un centro di accoglienza, a Sassari, che, esausta dai reiterati comportamenti, ha denunciato tutto alla Polizia. Il responsabile sarebbe un giovane di origine algerina, ospite della struttura.

Così gli agenti delle Volanti e della Mobile sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il giovane che dovrà ora rispondere all’accusa di violenza sessuale.

Una volta portato in Questura per le operazioni di identificazione, l’algerino si è scagliato contro i poliziotti, ferendone uno. Così è stato anche denunciato per lesioni a pubblico ufficiale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it