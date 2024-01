Si infiamma il dibattito per le Regionali 2024: a dare fuoco alle polveri è stato Carlo Calenda, sparando ad alzo zero su Alessandra Todde.

Ospite al Tg2, il leader di Azione ha dichiarato: “Appoggiamo Soru, vale venti Todde. Lei non è in grado di gestire la Regione”.

La risposta della candidata alla presidenza per il centrosinistra non si è fatta attendere. “A quale Calenda devo credere? A quello che mi riempiva di complimenti, in privato e sui media, o a quello che oggi mi insulta in tv?” si chiede.

La Todde rilancia sulla vicinanza a destra di Soru e anche di Calenda. “Azione in Sardegna fino a ieri flirtava con Christian Solinas. Oggi appoggia Renato Soru dopo aver chiesto aiuto alla destra per non raccogliere le firme. Tutta questa vicenda si commenta da sola”.

