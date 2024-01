Lucia Chessa, segretaria del partito Rossomori, ha presentato il simbolo e le liste per candidarsi a presidente della Sardegna. Una corsa in solitaria che era stata annunciata qualche settimana fa e che oggi è realtà.

“Si corre verso le regionali. Ieri, in Corte d’Appello, a Cagliari, abbiamo depositato il simbolo di Sardigna R-Esiste. Andremo da soli alle elezioni a rappresentare tutti quelli che non si riconoscono nelle tre coalizioni: di Todde, Soru e Truzzu. Perché, è innegabile che in Sardegna ci sia altro, molto altro”.

Così la candidata ha presentato la discesa in campo. Aggiungendo che sarà una candidata a mezzo servizio: “Utilizzando solo i fine settimana, i 6 giorni di ferie che gli insegnanti possiamo avere durante il periodo di attività didattica e i pomeriggi dopo le mattine di lavoro. Bell’esperimento vero? Credo di si”.

