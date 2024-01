Chiuderà a breve, forse per sempre, il Morrison a Cagliari. Il locale, presente in piazza Yenne, è stato oggetto di una nuova sanzione e della revoca della concessione del suolo pubblico.

Il Comune di Cagliari ha deciso la sanzione di una chiusura per otto giorni (dal 21 al 28 gennaio) dopo aver segnalato l’occupazione abusiva di otto metri quadri di piazza Yenne, con nove tavoli e due ombrelloni. Disposta anche l’impossibilità di richiedere la concessione di suolo pubblico per i prossimi diciotto mesi.

Per il noto locale, aperto dieci anni fa, è la quinta sanzione in pochi mesi. E secondo quanto riferito in città, dopo il 28 gennaio le serrande potrebbero rimanere abbassate. Chiudendo l’esperienza per sempre.

