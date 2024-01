La presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, ha presentato questa mattina le dimissioni dalla carica di presidente per candidarsi alle prossime elezioni regionali.

Rappresenterà l’associazione, fino all’assemblea per l’elezione del nuovo presidente regionale, Fabio Mereu, attuale vicepresidente vicario regionale e presidente di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. Mereu, 47 anni, imprenditore cagliaritano del trasporto persone (Mereu Autolinee), fondatore di Playcar Carsharing, Mereu, è in associazione da oltre 25 anni.

“È stato un vero piacere lavorare con tutti voi, ma non finisce qui – ha commentato la presidente Lai – cercherò di mettere a frutto tutto ciò che ho imparato in associazione, per rimanere punto di riferimento per tutti gli artigiani sardi e per il grande mondo di professionalità ed umanità che ci circonda”.

La Giunta di Confartigianato Sardegna ringrazia la presidente Lai per il contributo e la dedizione durante il suo mandato e le augura il meglio per le prossime sfide che la attendono. Per l’esecutivo dell’associazione di categoria, durante i tre anni di mandato, la presidente ha dimostrato un impegno costante e un profondo spirito di servizio nei confronti degli artigiani e delle imprese della regione, contribuendo significativamente al progresso e allo sviluppo del settore, promuovendo l’innovazione e sostenendo le sfide che le imprese artigiane affrontano quotidianamente.

