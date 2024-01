La denuncia è arrivata telefonicamente ai carabinieri della centrale di via Nuoro di Cagliari.

Un passante avrebbe testimoniato quanto visto in via del Seminario, all’angolo con via Is Mirrionis: un uomo armato di coltello ha iniziato un inseguimento verso un’altra persona.

Subito la pattuglia dell’Arma si è presentata sul posto ed è riuscita ad individuare l’aggressore: si tratta di un 33enne di Sinnai, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione personale, gli è stato trovato addosso un coltello con lama di 15 centimetri. Per questo è stato denunciato per porto abusivo d’arma.

L’uomo inseguito, invece, non è stato trovato. I carabinieri sono in attesa della denuncia da parte di quest’ultimo.

