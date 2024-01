Il primario Tomaso Cocco non si trova più in carcere a Uta, ma è stato trasferito in Sicilia, al Pagliarelli di Palermo. Questa l’ultima novità sull’inchiesta Monte Nuovo che aveva sgominato una fitta rete di illeciti e portato all’arresto di diverse personalità di spicco, tra cui il noto medico.

La decisione di trasferire il detenuto ha però suscitato qualche perplessità, vista la precedente decisione del riesame che aveva escluso il reato di associazione di stampo mafioso. Il Pagliarelli è infatti un carcere di alta sicurezza conosciuto per la detenzione di importanti membri di Cosa Nostra.

Trasferiti anche Giuseppe Mesina a Civitavecchia, Giovanni Mercurio a Livorno e Nicolò Cossu a Voghera. Resta in Sardegna Tonino Crissantu, trasferito da Sassari a Badu ‘e Carros.

