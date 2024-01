Inaugurato stamane a Siniscola il nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica, alla presenza del Sindaco Gian Luigi Farris e del Dirigente medico dell’ASL, Licia Abbruzzese. Presente anche il Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas, affiancato dal Direttore Sanitario, Serafino Ponti.

L’ambulatorio promette di diventare un nuovo punto di riferimento per la diagnosi delle patologie cardiache infantili nel territorio. Offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui screening, diagnosi non invasive e follow up delle malattie cardiache congenite e acquisite nei bambini, fin dall’età neonatale. Rappresentando così un grande passo avanti nella fornitura da parte del territorio baroniese di servizi medici di alta qualità per i giovani pazienti.

“L’ambulatorio guidato dalla Dott.ssa Abbruzzese – sottolinea Cannas – è destinato a migliorare l’offerta di assistenza ai bambini affetti da cardiopatie, particolarmente a favore di quelli residenti nelle zone centro-orientali dell’Isola, che finora erano scarsamente servite”.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Farris – dopo anni di battaglie in Conferenza Socio Sanitaria, dove illustravamo i problemi delle nostre comunità senza ottenere grandi risultati, oggi finalmente si intravedono i primi riconoscimenti“.

Ma le buone notizie per il popoloso Distretto di Siniscola non finiscono qui. Il Poliambulatorio di Siniscola, destinato a diventare Casa della Comunità, è stato dotato inoltre di 9 aspiratori medici chirurgici, un ecotomografo portatile per la Radiologia (dotata anche di un letto per degenza), un ecotomografo per la Dialisi, 9 pompe di infusione, sia per la Dialisi che per l’Oncologia, un frigorifero biologico per la Farmacia e 5 ventilatori polmonari a servizio del distretto.

Il nuovo Ambulatorio è stato dotato invece di apposita sonda cardiologica pediatrica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it