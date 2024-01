Ultima settimana per la compilazione delle liste elettorali per le Regionali 2024: in particolare Alessandra Todde, tra domenica e lunedì prossimo, punta a presentare 10 liste a suo sostegno.

Sono: Pd, M5s con A Innantis!, Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti, Sinistra Futura con Orizzonte Sinistra, Demos, Lista civica Noi con Alessandra Todde, Socialisti con Sardi in Europa, Orizzonte comune e Forza Paris.

Sono già 40 le tappe affrontate nel suo tour cominciato subito dopo la sua investitura: oltre ai centri più grandi dell’Isola, l’ex vice ministra pentastellata continua il suo viaggio anche nei piccoli comuni. L’obiettivo, fa sapere lo staff di Todde, è girare tutta la Sardegna superando le 60 tappe annunciate a inizio campagna.

