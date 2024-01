Le famiglie sarde non rinunciano mai alla pizza. Nella Giornata mondiale che oggi celebra il cibo più popolare per eccellenza, tipico della tradizione gastronomica Made in Italy, i dati di Confartigianato Sardegna, ricordano anche come ben 8 sardi su 10 (85,7%) scelgano di portare la pizza in tavola. Si è calcolato che ogni anno le famiglie dell’Isola spendono 79 milioni di euro.

Sempre secondo i dati dell’associazione di categoria, l’indice dei prezzi al consumo di pizze ha subito un incremento significativo, registrando un aumento del 14% rispetto all’anno precedente e del 7% nell’ultimo anno. Questo aumento è influenzato dalla dinamica dei prezzi delle materie prime, con un aumento medio del 32% nei costi di farina, mozzarella, pomodoro, sale e olio rispetto al 2021. Sono invece 1.916 imprese attive nell’arte pizzaiola, con oltre 3.500 addetti.

Nei dati nazionali, invece, tra le pizze più richieste spicca la Margherita, preferita dal 59,2% degli italiani. Secondo posto per la Diavola (23,5%), mentre sul terzo gradino del podio c’è la Quattro formaggi (22.8%).

“L’arte della pizza in Sardegna, come nel resto d’Italia, è una tradizione tramandata di generazione in generazione, e i nostri pizzaioli sono i veri custodi di questa eredità” commenta Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato.

