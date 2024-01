È atterrato qualche ora fa a Cagliari, dove è stato avvistato da diversi fan che gli hanno subito chiesto un selfie. Jake Gyllenhaal, pluripremiato attore hollywoodiano, è arrivato in città.

Intreprete di film di successo come Donnie Darko, Zodiac e I segreti di Brokeback Mountain – per cui si aggiudicò anche una candidatura agli Oscar – Gyllenhaal è entrato recentemente nella famiglia Marvel, per indossare i panni di Mysterio, noto personaggio del cult Spiderman.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore americano sarebbe impegnato a girare uno spot ma potrebbe esserci in ballo anche qualche altro progetto cinematografico.

