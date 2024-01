Dopo diciassette anni di lavoro, Marcello Fois lascia il festival letterario L’Isola delle storie.

Lo comunica l’associazione omonima in un post su Facebook. “Marcello – si legge – ha guidato con cuore e dedizione il festival e insieme lo abbiamo trasformato in un appuntamento culturale di risonanza internazionale. Il suo impegno, la sua visione e la sua capacità di portare storie e personaggi unici a Gavoi hanno reso L’Isola delle Storie un punto di riferimento nell’ambito della letteratura e della cultura italiana e non solo”.

“Nonostante la fine di questa collaborazione, siamo fiduciosi e consapevoli che questa separazione segnerà l’inizio di una nuova epoca per il festival. Siamo determinati – conclude l’associazione – a preservare l’eredità costruita insieme a Marcello e ad assicurare che il festival continui a prosperare, celebrando nuove storie, da ascoltare e vivere nelle piazze del nostro paese”.

