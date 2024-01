“Metteremo in difficoltà anche i Beatles”. Così il sindaco di Assemini, Mario Puddu, ironizza sulle strisce pedonali sbagliate che sono ormai diventate argomento di discussione in città e che ha ispirato diversi meme sul web.

Nel Comune del Cagliaritano, infatti, sono state tracciate due serie di strisce pedonali una a ridosso dell’altra. Decisione che nessun pedone né automobilista che ci si era ritrovato di fronte aveva ben capito.

“Erano state tracciate erroneamente le strisce in un punto sbagliato – dice il primo cittadino asseminese – Grazie a questa correzione (che avverrà in tempi brevissimi) riusciamo a recuperare anche qualche parcheggio in più”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it