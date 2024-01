Nuovi interventi a Cagliari per il miglioramento della viabilità comunale: in via Redipuglia è arrivato il nuovo asfalto. A rendere nota la novità è stato il consigliere comunale Roberto Mura.

“Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini e dalle tante attività produttive presenti nella via che ora attendono anche un potenziamento dell’illuminazione. Questa zona della città è oggetto di interventi importanti che mirano a riconoscere il grande valore di questo quartiere per tutta la città. A pochi passi da via Redipuglia è stata completata Piazza Seui con giochi per bambini e verrà ulteriormente valorizzata con nuovi alberi e panchine”.

