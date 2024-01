Situazione paradossale quella che stanno vivendo diversi cittadini di Sinnai per quanto riguarda la lottizzazione denominata “Pinnoni“.

Dal 2007, anno in cui è stato approvato il Puc ed è passato lottizzabile, cinquanta persone stanno pagando l’Imu per dei terreni vuoti. In cui sognano una casa, ma sui quali non possono costruire. Alcuni di questi pagano più di 1000 euro all’anno anche per parti di terreno che poi andranno al Comune.

“L’ingegnere incaricato ha presentato diverse modifiche che sono state bocciate. Non riesce a capire il perché”.

Il perché potrebbe essere presto detto: il Comune ha ricevuto un finanziamento da più di 10 milioni dal Pnrr. “Tra le varie opere sono previste strade, una piscina olimpionica con bar, palestra e campi adiacenti, una scuola e una caserma. Ma non si parla di lottizzazione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it