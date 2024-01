“Renato Soru ha annunciato un nuovo ingresso in coalizione: Italia Viva di Matteo Renzi. Un partito che da qualche mese governa ufficialmente la Regione Sardegna al fianco di Solinas esprimendo l’assessora all’Industria Anita Pili, iscritta al partito di Renzi. E qui la domanda sorge spontanea. Perché Soru si sta alleando con chi oggi governa in maniera devastante la Sardegna?”.

Così il Movimento 5 Stelle sardo si scaglia contro il candidato governatore della Rivoluzione Gentile. “Fino a ieri Soru dichiarava che il suo progetto era in assoluta discontinuità con l’attuale giunta, oggi non lo può più affermare”.

Gli esponenti pentastellati fanno notare ancora una volta l’accordo tecnico siglato da molte liste con esponenti della maggioranza di centrodestra uscente.

“Dopo l’accordo per le adesioni tecniche, dopo l’ingresso di Italia Viva e di Anita Pili nella coalizione, possiamo dire ufficialmente che Soru non solo è il più forte alleato della destra ma rappresenta in maniera più assoluta la continuità con la giunta Solinas”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it