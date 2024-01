Dopo aver atteso a lungo, Italia Viva ha sciolto le riserve: alle Regionali 2024 sosterrà Renato Soru come candidato presidente. Una decisione resa nota dal partito di Matteo Renzi con una nota.

“Italia Viva ha sempre guardato con interesse alla proposta politica, civica e sardista, portata avanti in questi mesi da Renato Soru. Ci accomunano idee, programmi e prospettive di sviluppo per una regione sempre più moderna, inclusiva e vicina ai suoi abitanti”.

La notizia però ha portato lo stesso Soru ad operare dei distinguo. “Non esiste alcuna alleanza o accordo politico con il partito Italia Viva” ha commentato. Nei fatti non smentisce l’adesione e la partecipazione di alcuni candidati di Iv nelle proprie liste (come, pare, la segretaria regionale Claudia Medda), ma di fatto ci ha tenuto a sottolineare che il partito non farà parte della coalizione.

Una situazione che potrebbe generare confusione. Ma Soru dichiara di “accettare il sostegno alla candidatura espresso dalla segreteria regionale del partito, che ringraziamo, perché riteniamo importante che sempre più forze politiche condividano e sostengano un progetto di governo nato in Sardegna. Con partiti e movimenti sardi, che mettono al centro della loro azione politica gli interessi della Sardegna“.

