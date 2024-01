“Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me l’unità del centrodestra, della coalizione che hanno votato gli italiani, viene prima di logiche di partito o personali. Quindi decideremo tutti insieme”. Con queste parole il leader leghista Matteo Salvini mette (quasi) una pietra tombale sull’appoggio della Lega alla candidatura di Christian Solinas.

Il ministro e numero uno del Carroccio ha risposto ai giornalisti a Benevento sulla ricandidatura di Solinas in Sardegna, a margine di un incontro sulla sicurezza stradale. Di fatto le parole di Salvini suonano come una resa alle pressioni di Fratelli d’Italia sul cambio della leadership nella coalizione di centrodestra, con il Psd’Az sempre più isolato e ora travolto anche dalle vicende giudiziarie in attesa della riunione di partito in programma domani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it