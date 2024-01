“Nel silenzio generale, il governo ha scritto una norma che va contro la Sardegna”. Inizia così il testo che accompagna un reels sui social di Alessandra Todde dove la leader del Campo Largo attacca il Governo nazionale sul deposito delle scorie nucleari.

“Nel decreto energia, che in questi giorni inizia il suo cammino alla Camera, c’è un inciso all’articolo 11 che ci riguarda direttamente. Si dice infatti che il deposito nazionale di scorie radioattive può essere ospitato anche in aree militari. Cosa vi viene in mente?” si chiede la candidata alla presidenza della Regione.

“Non vorrei mai che in realtà ci fosse un obiettivo molto preciso:

includere la Sardegna tra i siti possibili”. Per la parlamentare “è folle anche solo pensarlo, ma questo governo lo ha addirittura scritto, nero su bianco, in un provvedimento che è in esame proprio in queste ore. Combatterò con tutta me stessa per evitare che questo possa accadere”.

