I quattro consiglieri comunali di Sassari lasciano il Movimento 5 Stelle. Questa la decisione annunciata stamattina da Maurilio Murru, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias nel corso di una conferenza stampa.

“Abbandoniamo un Movimento che è diventato un partito” ha attaccato Murru. Bersaglio delle critiche il coordinatore Ettore Licheri, definito “il commissario liquidatore del Movimento in Sardegna”. I consiglieri di maggioranza non hanno perdonato il diktat arrivato all’indomani della candidatura di Alessandra Todde per togliere l’appoggio al sindaco Nanni Campus, bollando il gesto come “un’idiozia politica“.

