Le fiamme innescate in un terreno e il pronto intervento dei Vigili del fuoco a scongiurare danni più gravi. Paura questa mattina a Olbia, dove in via De Angelis intorno alle 12.30 si è scatenato l’incendio di sterpaglie all’interno di una proprietà privata.

Le fiamme hanno anche interessato alcune strutture adibite a deposito attrezzi e l’intervento di due squadre di Vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse alle abitazioni circostanti. Non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it