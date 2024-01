“L’ambito giudiziario deve rimanere tale e non entrare nel dibattito politico”. Così Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alle Regionali 2024, commenta i risvolti giudiziari che hanno investito in queste ore il presidente uscente della Regione Sardegna Christian Solinas.

L’esponente dei 5 Stelle, intervistata da Fanpage, ha dichiarato di volersi concentrare sui vizi della legislatura in chiusura. “Il mio riscontro è su come ha governato la Sardegna. Per come ha trattato i sardi e per come sta lasciando la nostra terra: in totale declino“.

Quindi punta sull’accordo Psd’Az – Lega. “Credo che nessun cittadino sardo potrà mai dimenticare l’immagine della bandiera dei quattro mori sul palco di Pontida. Solinas ha piegato un partito storico e identitario come il Partito Sardo d’Azione alla volontà della Lega Nord di Salvini. Solinas ha calpestato la storia del sardismo per beceri interessi personali. E questo credo che nessun sardo potrà mai dimenticarlo”.

