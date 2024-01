Ci sono due nuove allieve nella scuola di Amici 2023 ed una di queste è sarda: si tratta della cantante Kia, al secolo Chiara Letizia Faedda.

La ragazza ha conquistato il banco del celebre talent show di Canale 5 grazie alla scelta di Lorella Cuccarini. “Mi sei piaciuta sin da subito, dai casting” ha dichiarato la giudice del programma.

Per la ragazza, classe 2004 e originaria di Cagliari da una famiglia di artisti, si tratta di un ripescaggio. Lo scorso 7 gennaio infatti si presentò come sfidante e perse il duello con Martina Giacomini. In quella occasione cantò “Il genio del bene” di Mina.

Nonostante la sconfitta, ora è riuscita ad entrare nella classe di Amici 2023. Su di lei, la Cuccarini sembra riporre grandissime aspettative: non è chiaro che impatto potrà avere sul programma, ma il serale si avvicina. E dovrà giocarsi tutte le sue carte per essere tra le protagoniste.

