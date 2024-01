Tornano a squillare i telefonini in Sardegna per i test relativi all’It Alert. L’appuntamento è per le 12.00 del 24 gennaio. Ad essere coinvolte saranno le comunità di Serramanna e Villasor.

In questo caso, il test riguarda un possibile incidente industriale rilevante. In particolare riferito allo stabilimento di Fiamma 2000.

Suoneranno quindi tutti i cellulari accesi nei due paesi e contemporaneamente arriverà anche un messaggio di allarme. Una volta terminato il test, cittadine e cittadini dovranno disattivare lo squillo dal proprio telefono e poi compilare un questionario.

