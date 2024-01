“La Lega, come da insegnamento di Silvio Berlusconi, è consapevole che l’unità del centrodestra è un valore da difendere. Per questo, il partito ricompatterà la coalizione anche in Sardegna, con senso di responsabilità e per amore dell’isola, nonostante lo sconcerto per le iniziative di parte della magistratura”. Questa la posizione della Lega espressa in una nota e ribadita sui social dall’ex coordinatore Eugenio Zoffili sull’appoggio a Paolo Truzzu per le Regionali del 2024.

Il leader Matteo Salvini aveva più volte dichiarato la sua preferenza per l’uscente Christian Solinas, ma il braccio di ferro con Fratelli d’Italia è stato alla fine vinto dal partito di Giorgia Meloni. Ieri lo stesso Salvini e il vice segretario Andrea Crippa avevano anticipato il passo indietro, poi in serata è arrivata la nota con cui il partito ha ufficializzato la posizione unitaria del centrodestra in Sardegna.

Questa sera invece sarà il Psd’Az a sciogliere le riserve sul suo futuro. Il partito di Solinas è ormai isolato e travolto dalle inchieste, posizione che rende complicata una fuga solitaria. Sul tavolo anche l’ipotesi di un avvicinamento a Renato Soru, mai smentito dai vertici sardisti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it