Sono ben venti le auto danneggiate a San Gavino con gomme squarciate la scorsa notte. Il raid vandalico si è sviluppato in via Torricelli, via Edison, via Pacinotti e via Galilei, con la rabbia dei cittadini per il danno economico e il disagio negli spostamenti.

Diverse le denunce presentate ai Carabinieri che indagano sulla vicenda. I militari andranno avanti con l’analisi di diverse telecamere pubbliche o installate nelle abitazioni, con una di queste che in particolare ha registrato un video in bianco e nero in cui si intravede la sagoma di una persona intenta ad avvicinarsi a una delle auto danneggiate. Da quanto emerso finora non sembra comunque trattarsi di una bravata fatta da ragazzini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it