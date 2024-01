Stava andando a scuola questa mattina quando improvvisamente un’auto lo ha centrato. Paura per un bambino di 8 anni investito oggi a Jerzu in via Umberto.

Sul posto è giunta subito l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Lanusei. Le condizioni del piccolo fortunatamente non sono gravi e si sospetta solo una frattura alla spalla. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

