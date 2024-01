All’andata fu il delirio: il Cagliari sconfisse il Frosinone in rimonta per 4-3, ribaltando una sorte segnata. Claudio Ranieri si commosse, come col Bari. Ora, diversi mesi dopo, le parti tra le due squadre sono inverse: i ciociari sono in difficoltà. Proprio per questo il tecnico rossoblù non si fida.

Sul confronto col Frosinone. “Sarà importante a Frosinone non prendere gol. Sono una signora squadra che ha fatto l’inizio di campionato meraviglioso. Dovremo fare una partita veramente gagliarda, senza errori, perché l’abbiamo visto all’andata quando gli abbiamo concesso tre gol. Non sempre si può rimontare”.

Cosa teme del Frosinone. “Temo le loro geometrie e le loro qualità, hanno giocatori che vanno a mille all’ora, creano spazi a dismisura. In tutte le gare che hanno perso non hanno mollato mai. Giocano bene, fanno tutto alla perfezione, non ti lasciano giocare”.

Sulle condizioni del suo Cagliari. “Dobbiamo essere preparati, centrati. Dobbiamo essere coscienti che siamo una buona squadra quando siamo tutti uniti e compatti. Se molliamo un attimo perdiamo tanto come squadra, come gruppo, come tutto”.

