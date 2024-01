Dura replica del PD sardo alle affermazioni del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’esponente di Forza Italia, Antonio Tajani, riguardo il “tempismo” della Procura di Cagliari nel sequestro cautelare di 350mila euro di beni immobili in cui è coinvolto l’attuale presidente della Regione Christian Solinas.

Quest’ultimo, insieme ad altri 6 imputati, è accusato di corruzione in merito a una compravendita avvenuta a Capoterra.

Il parlamentare dem Silvio Lai risponde: “Orologeria di destra. Da Tajani e Salvini lacrime di coccodrillo. L’indagine è del 2021, la richiesta di sequestro di febbraio 2023, la conferma di novembre. Serviva solo alla festa per silurare Solinas”.

Si aggiunge Camilla Soru, consigliera comunale PD a Cagliari e candidata nella lista del Campo largo guidato da Alessandra Todde. “Spero che vinciamo – dice Soru -. Non solo per la salvezza della Sardegna ma anche per trovare la forza di perdonarlo per la str*****a che mi ha fatto mio padre, che ci ha fatto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it