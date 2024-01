Tragico incidente stradale sulla ss197 che da Guspini porta a San Gavino Monreale: a perdere la vita è un uomo di 59 anni, di origine francese.

Al momento sono ancora in corso i rilievi per capire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da un guspinese è finita fuori strada, probabilmente per l’alta velocità, e si è ribaltata. Per il turista francese non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Illesi due passeggeri che erano con loro.

Sul posto i carabinieri di San Gavino e di Villacidro, oltre che l’elisoccorso Areus.

