“L’incontro di oggi è la testimonianza di un atto concreto e progressista. La politica non può parlare di giustizia e inclusività e non darne testimonianza”. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione, Alessandra Todde, presentando in conferenza stampa l’accordo tra il M5S e il Partito Lgbt+.

“Noi vogliamo una Sardegna aperta e inclusiva e lo dimostriamo con i fatti” ha aggiunto Todde. “Il messaggio che deve passare è il cambiamento di mentalità: ragioniamo per addizione e non per sottrazione. La diversità deve essere vissuta come una ricchezza“.

E ha concluso: “Confermiamo tutto il nostro impegno contro l’omotransfobia, per l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e per i diritti di tutte e tutti. La Sardegna non accetta alcuna forma di odio, intolleranza o discriminazione”.

