Olbia è una città felice con la scelta del limite dei 30 km/h. “La popolazione è più sana e felice” dice il sindaco Settimo Nizzi. Che rivendica con orgoglio la decisione di adottare il provvedimento in tutta la città, comprese le sue frazioni, per primo in Italia.

Il limite vige dall’1 giugno del 2021, segnalato in maniera evidente dalla segnaletica orizzontale, oltre a quella verticale. “Un metodo che si sta rivelando molto efficace anche con i turisti, i vacanzieri di passaggio che vedendo le grosse scritte sull’asfalto sono portati a rallentare ulteriormente” sottolinea Nizzi.

Da quel giorno, il numero dei sinistri in città è crollato. Poche decine gli automobilisti che sono stati fermati e puniti dopo la rilevazione della presenza del telelaser dentro il centro urbano.

