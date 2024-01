Geppi Cucciari sarebbe la grande favorita per condurre il Festival di Sanremo del 2025 assieme a Stefano De Martino. A rendere nota l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

“Geppi mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto sta facendo fuoco e fiamme per portarla come ospite in Riviera. Di certo, la Cucciari sarà una delle candidate alla co-conduzione nell’era post – Amadeus. Potrebbe salire infatti assieme al suo compagno di agenzia Stefano De Martino sul palco più famoso d’Italia nel 2025”.

Sempre secondo il settimanale, la conduttrice sarda non avrebbe gradito la scelta di Amadeus di preferirle la comica Teresa Mannino nell’edizione 2024. Ma la sua presenza potrebbe comunque essere “recuperata” con uno spazio in una delle serate della kermesse.

Una presenza, la sua, a cui potrebbe seguire il fatidico annuncio. Il nuovo conduttore o la nuova conduttrice del Festival della canzone italiana potrebbero essere svelati subito dopo la conclusione della manifestazione.

