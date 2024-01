Una settimana nerissima per le strade della Sardegna, con quattro lutti nel giro di pochi giorni. L’ultimo nella tarda serata di sabato 20 gennaio: si chiamava Daniela Allegretti, aveva 35 anni.

La ragazza era alla guida della sua auto in direzione Sadali, per assistere alla festa di San Sebastiano con l’accensione del falò. Al suo fianco una amica.

Doveva essere una serata divertente come tante. Invece nei pressi della zona industriale di Isili, la giovane ha perso il controllo dell’auto. Le motivazioni sul quale si stanno concentrando le indagini sono diverse: un malore, il sole, l’urto ad un oggetto.

L’auto è uscita fuori strada. Un botto tremendo. Daniela è apparsa subito in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’elisoccorso. La corsa verso l’ospedale Brotzu. Dove il suo cuore ha cessato poche ore dopo.

Un destino fatale per la Allegretti. Era molto nota a Milis per il suo lavoro creativo e artigiano. Nel 2011 perse la sorellastra, vittima di un grave incidente sul lavoro. Rimase schiacciata durante le operazioni di scarico di materiale in un negozio in cui lavorava.

