Christian Solinas non si candiderà alle Regionali 2024. Lo ha svelato in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

“In questo momento non è nei miei programmi candidarmi alle Europee. Non mi ricandido nemmeno alle regionali. Dopo tanti anni di impegno civico e politico penso di riprendere i miei spazi e dedicarmi come segretario al mio partito”.

Il governatore ha deciso di ritirare la sua ricandidatura “per favorire la ricomposizione di una formula politica che desse possibilità di continuità a tante azioni avviate in questo quinquennio”.

E davanti alle indicazioni di Paolo Truzzu, che ha parlato di correggere gli errori della legislatura appena conclusa, Solinas non ci sta: “Credo ci sia qualcosa da rivedere nelle parole di Truzzu”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it