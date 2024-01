Il Cagliari butta via la partita a Frosinone e perde per 3-1. I rossoblù avevano trovato un buon vantaggio con Sulemana, quindi sono stati ribaltati nella ripresa da Mazzitelli, Soulé e Kaio Jorge.

La formazione di Di Francesco non vinceva in campionato da fine novembre (2-1 al Genoa) e si rilancia dopo cinque sconfitte consecutive.

Il Cagliari aveva approcciato bene il confronto. Soprattutto tatticamente. Il gol arrivato come una fiammata nel primo tempo, a seguire tanta gestione paziente degli avversari. Nella ripresa, invece, i rossoblù si sono sciolti. Davanti alla maggiore intraprendenza dei padroni di casa, non ci hanno capito nulla. Compreso Ranieri. Che coi cambi, stavolta, non è riuscito a guidare i suoi ragazzi e neanche a dare loro più tranquillità.

Nel finale, il portiere Turati ha negato la gioia del gol a Dossena e Pavoletti. La chiusura di Kaio Jorge a spazzato via ogni illlusione di trovare il pareggio.

La Partita.

Gara che parte sottotono, con ritmi blandi e un Cagliari che controlla la situazione. Al 17’ viene annullato un gol a Cheddira per fuorigioco. Al 26’ invece passa il Cagliari ed è tutto buono: Azzi trova Petagna in area, palla vagante che Sulemana scaglia nell’angolo basso alla destra di Turati. Scuffet si supera su Cheddira, poi il Frosinone segna ancora al 45’: il Var corregge per un fallo su Dossena.

Il Frosinone inizia la ripresa più pimpante, e Scuffet si oppone a Brescianini. A furia di insistere i ciociari pareggiano: cross dalla sinistra, Mazzitelli tutto solo insacca di testa l’1-1. Al 76’ il Frosinone ribalta definitivamente la sfida: Soulé su punizione non lascia scampo. Makoumbou forza un tiro che va a lato, all’88 colpo di testa angolato di Dossena sul quale Turati si supera. Il portiere ciociaro è decisivo su Pavoletti nel recupero, al 95’ in contropiede Kaio Jorge firma il 3-1.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it