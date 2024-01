Zero punti da Frosinone, e Ranieri e il Cagliari non riescono a rendere positive le trasferte. Ai microfoni dei Dazn e Sky, il tecnico rossoblù ha trovato qualche alibi ma non togliendo meriti ai vincitori.

Sul risultato a Frosinone. “Abbiamo meritato la sconfitta. Ci siamo abbassati troppo. Peccato perché il primo tempo era stato buono. Ai ragazzi, scherzando, ho detto che in casa non avremmo perso. Forse coi nostri tifosi si sentono più protetti”.

Sulle assenze. “Oristanio e Luvumbo ci avrebbero dato la profondità per attaccare gli spazi. Purtroppo non ce li avevo”.

Sul percorso da fare. “Sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine. Non sono felice di oggi, ma questa sconfitta non ci deve buttare giù”.

