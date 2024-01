Un debutto straordinario ad Amici23 per Chiara Letizia Faedda, in arte Kia. La cagliaritana canta molto bene, strabilia pubblico e giudici. E si piazza al primo posto nella classifica dei cantanti del programma.

Kia si è presentata con la cover di “When we were young”. A giudicarla la cantante Paola Turci, molto felice della sua performance. A tal punto da profetizzare: “Sarai la star del futuro della musica italiana”. Per la gioia di Lorella Cuccarini, che punta tantissimo su di lei.

Nella seconda parte della puntata, la classifica. E la sorpresa: primo posto per lei. Davanti a Holden, figlio di Paolo Carta (attuale marito di Laura Pausini).

