Il derby sardo va ancora alla Torres: i rossoblù superano l’Olbia per 1-0 con la marcatura di Manuel Fischnaller.

I sassaresi si sono imposti andando in vantaggio in un primo tempo vibrante. Con tante occasioni. Finché Fischnaller non ha accompagnato di testa la palla in rete su assist su Zecca. Il portiere gallurese Rinaldi ha bloccato anche la possibile doppietta della punta rossoblù.

Poco da segnalare per l’Olbia. Solo al 63’ un contatto in area sassarese tra Palomba e Antonelli: i bianchi recriminano per un calcio di rigore. Ma l’arbitro lascia giocare.

La Torres, con questa vittoria, si porta a -3 dalla testa della classifica. L’Olbia invece si mantiene al penultimo posto.

