Si terrà oggi alle 15 il funerale di Federico Cubeddu, uno dei due 19enni morti dopo il drammatico schianto in via Vesalio a Cagliari nella notte tra venerdì e sabato. L’ultimo saluto al giovane, deceduto in ospedale in seguito alle ferite riportate, si svolgerà nella parrocchia di San Luca a Margine Rosso.

Il funerale di Thomas Frau, morto invece sul colpo mentre era al volante della sua Peugeot 207, si terrà invece nella chiesa di Sant’Antonio domani, martedì 23 gennaio, sempre alle ore 15. Tante le testimonianze d’affetto giunte alla famiglia in questi giorni, con numerose persone che si sono recate alle camere ardenti allestite presso l’ospedale Brotzu di Cagliari e presso il cimitero di San Michele.

