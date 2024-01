Truffa nei confronti di un anziano cittadino a Capoterra. Questa mattina i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari, per truffa aggravata e riciclaggio, cinque persone residenti tra Napoli e provincia, in particolare ad Afragola e Torre del Greco.

L’ottantenne aveva ricevuto un sms che apparentemente proveniva dalla banca nella quale l’anziano tiene il conto. Gli venivano rappresentati problemi nella funzionalità della home banking, ma per correggerli sarebbe stato necessario compiere un intervento e dunque un accesso. Immediatamente dopo arriva anche una telefonata da parte di un sedicente operatore della banca, che lo invita ad inserire le proprie credenziali home banking per risolvere tale problematica.

L’ottantenne aderisce alla richiesta e si ritrova su un sito, quello dei truffatori, che riproduce molto fedelmente quello della banca. A questo punto gli autori del raggiro si ritrovano in possesso delle credenziali dell’anziano e in men che non si dica gli svuotano il conto, nel quale ci sono poco meno di 3mila euro.

I Carabinieri hanno però tracciato il denaro, transitato sul conto del primo dei denunciati e passato in parte su altri quattro conti, come se i titolari di quelle carte Postepay si fossero spartiti il provento del colpo compiuto. Ora si indaga su altre possibili truffe perpetrate dal gruppo.

